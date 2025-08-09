Μια παρέα νέων ανθρώπων έδωσε επί τέσσερις σχεδόν μέρες, από το πρωί της Τρίτης 5 Αυγούστου μέχρι και χτες Παρασκευή 8 Αυγούστου, στην παραλία του Γαβαθά της ‘Αντισσας στη βορειοδυτική Λέσβο, μια δύσκολη μάχη για τη ζωή.

Πάλεψαν να κρατήσουν στη ζωή, να περιθάλψουν και να επιστρέψουν ζωντανό και γερό στο Αιγαίο ένα μικρό δελφινάκι που είχε εκβρασθεί στα αβαθή.

Δεν τα κατάφεραν παρά τις προσπάθειες που πολλές φορές ξεπερνούσε τα ανθρώπινα. Παρά την επιστημονική αρωγή στην προσπάθεια των εθελοντών και των ειδικών που έσπευσαν επιτόπου, ο Ορφέας όπως βάφτισαν το μικρό δελφίνι δεν τα κατάφερε.

Στάλθηκε όμως από αυτά τα νέα στην πλειοψηφία τους παιδιά, ένα μοναδικό ελπιδοφόρο μήνυμα ζωής.