Κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λ. Εθνικής Αντιστάσης στο ύψος του νοσοκομείου Αγίου Όλγα, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, λόγω πτώσης δομικών υλικών από τη γέφυρα στο οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μετ’ εμποδίων, με τη βοήθεια των αστυνομικών που έχουν σπεύσει, ενώ ειδικά συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα υλικά που ξεκόλλησαν από τη γέφυρα και έπεσαν από τον δρόμο.

Η συγκεκριμένη γέφυρα εδώ και καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς τα σίδερα είναι ορατά στα σημεία που έχει υποχωρήσει το σκυρόδεμα.

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, o δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης ανέφερε: «Το πρόβλημα υπάρχει αρκετό καιρό. Έχω στείλει τρία έγγραφα στην Περιφέρεια και έχω ενημερώσει. Την πρώτη φορά πήρα απάντηση ότι ο οπλισμός που έχει αποκαλυφτεί είναι οπλισμός διαμονής και για το φορτίο δεν υπάρχει πρόβλημα. Το καλοκαίρι είχα ενημερώσει ότι μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα να πέσει η γέφυρα αλλά υπάρχει κίνδυνος να πέσουν κομμάτια από τα επιχρίσματα σε διερχόμενους. Πήρα διαβεβαίωση ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Μας έχει φάει η επιχειρησιακή γραφειοκρατία».