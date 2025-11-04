Κλίμα έντασης εξακολουθεί να επικρατεί στα Βορίζια, που συνεχίζουν να βρίσκονται σε αστυνομικό κλοιό, ενώ οι εντείνονται οι έρευνες για τους εμπλεκόμενους στο αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου.

Η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μίλησε στο ACTION24, λέγοντας πως του έστησαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Για την επόμενη ημέρα στο χωριό τόνισε: «απαιτώ να φύγουν αυτοί (σ.σ η οικογένεια Φραγκιαδάκη) από το χωριό».

«Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν (σ.σ. η έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά» είπε αρχικά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της.

«Μπήκανε μεσίτες μας έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί αλλά προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ίδια «ξεκίνησαν οι μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη την αστυνομία. Εκεί ήταν η αστυνομία, φωνάζαν “πουταναριά”, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουνε».

«Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέρανε τα καλάνσικοφ, ο γιος πέρασε από εκεί, του είχαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε (σ.σ. η λέξη που χρησιμοποιούν στην Κρήτη για όσους πυροβολούν)» συνέχισε η μητέρα του Φανούρη Καργάκη.

Κατά την ίδια, μάλιστα, «τραυματίστηκαν συναμεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους, γύρω γύρω παίζανε».

«Εγώ κατέχω πως έχασα το παλικαράκι μου, παιδί μου, αντράκι μου» είπε η μητέρα του 39χρονου και συμπλήρωσε: «γύρω γύρω έπαιζαν, είχαν τυλίξει το σπίτι του σπιτιού μου, εμένα ο γιος μου ήταν από πάνω μοναχός, πέρναγε να πάει στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν, ήταν εν ψυχρώ εκτέλεση»..

Στην ερώτηση, τέλος, ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό απάντησε «αυτοί θα φύγουν από το χωριό, αν θέλουν να κάτσουν εδώ, ας κάτσουν. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει εδώ, δεν ξέρω. Εγώ απαιτώ να φύγουν από εδώ. Και το 1955 που γίνηκε η άλλη ιστορία ο παππούς τους το έκανε» πρόσθεσε.