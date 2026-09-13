Ένα ιδιαίτερο και ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Κάτω Βασιλικής στη Ναυπακτία, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο τύπου Smart, διέσχισε κάθετα τον δρόμο και βρέθηκε μέσα στη θάλασσα.

Το όχημα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, διέσχισε κάθετα τον δρόμο και κατέληξε στο νερό.

Βίντεο από την ανάσυρση του αυτοκινήτου:

Σύμφωνα με nafpaktianews.gr, τη στιγμή της ανεξέλεγκτης πορείας του δεν επέβαινε κανείς εντός του οχήματος, ενώ δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός διερχόμενου πεζού ή οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, ενώ με τη βοήθεια κατοίκων και γερανού το αυτοκίνητο ανασύρθηκε άμεσα από τη θάλασσα.