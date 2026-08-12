Στη Δικαιοσύνη οδηγείται η σοβαρή υπόθεση με έναν 70χρονο ιδιοκτήτη επιχείρησης στη Ναύπακτο, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία για απειλή ανηλίκου με μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί επισκέφθηκε το κατάστημα για να ψωνίσει. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, να το πλησίασε στο λαιμό του ανηλίκου και να τον απείλησε απρόκλητα.

Έντρομο το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του και περιέγραψε το συμβάν στη μητέρα του, η οποία ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 70χρονου. Κατά την εξέτασή του, ο άνδρας υποστήριξε ότι πρόκειται για παρεξήγηση, ισχυριζόμενος ότι μπέρδεψε τον ανήλικο με άλλο πρόσωπο και ότι η πράξη του ήταν ένα «αστείο» χωρίς πρόθεση βλάβης.

Παρά τους ισχυρισμούς του, η καταγγελία αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα λόγω της φύσης του επεισοδίου και της εμπλοκής ανηλίκου.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος το ίδιο βράδυ με εισαγγελική εντολή, συνεκτιμώντας την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και απειλή.

Πηγή: nafpaktianews