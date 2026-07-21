Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης (21/7) στο οδικό δίκτυο Ναυπάκτου – Ιτέας, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης. Αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τριμελής παρέα, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στα κιγκλιδώματα του δρόμου.

Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ένα τμήμα των μεταλλικών μπαρών διέγραψε τροχιά μέσα από την καμπίνα του οχήματος.

Δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Πάτρας

Εξαιτίας του συμβάντος τραυματίστηκαν δύο εκ των τριών επιβαινόντων. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αφού παρέλαβαν τους τραυματίες, τους μετέφεραν σε νοσοκομειακή μονάδα της Πάτρας.

Για τον απεγκλωβισμό των ατόμων επιχειρήσαν 10 πυροσβέστες που κατέφθασαν με 6 οχήματα, υπό τις οδηγίες του Διοικητή της ΠΥ Ναυπάκτου, Θάνου Χριστοβασίλη. Ταυτόχρονα, στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου διενεργούν προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του αυτοκινήτου.