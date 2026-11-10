Σημαντική τροπή παίρνουν οι έρευνες γύρω από τη θεαματική εισβολή στο κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου. Μέσα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Κερατσίνι, οι αστυνομικές δυνάμεις πέρασαν χειροπέδες σε δύο άνδρες Ρομά, ενώ παράλληλα ταυτοποίησαν τα στοιχεία των άλλων δύο προσώπων που συγκροτούσαν την τετραμελή ομάδα κρούσης.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των αξιωματικών που χειρίζονταν την υπόθεση από τα ξημερώματα της Τρίτης. Εξαρχής τα ίχνη των δραστών οδηγούσαν μακριά από τη Δυτική Ελλάδα, με το κέντρο επιχειρήσεων να μετατοπίζεται στο λεκανοπέδιο για τον εντοπισμό τους.

Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς για τον εντοπισμό των δραστών που έχουν διαφύγει καθώς και των κλοπιμαίων, ενώ η Ελληνική Αστυνομία πρόκειται να προβεί σε επίσημη παρουσίαση της εξιχνίασης εντός των προσεχών ωρών.

Πηγή: tempo24.news