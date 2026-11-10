Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης κεντρικό κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο, με τους δράστες να αρπάζουν κοσμήματα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ και να εξαφανίζονται.

Η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 03:55, όταν τρεις κουκουλοφόροι έφτασαν στο κατάστημα με αυτοκίνητο που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν κλεμμένο.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ειδικό κόφτη για να παραβιάσουν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας και κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου χωρίς να προκαλέσουν άμεσα θόρυβο που θα τους πρόδιδε.

Μέσα σε λίγα λεπτά άρπαξαν κοσμήματα και αντικείμενα αξίας από τις προθήκες και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν τη λεία σε περίπου 60.000 ευρώ, χωρίς το ακριβές ποσό να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Έκαψαν το αυτοκίνητο διαφυγής

Μετά τη διάρρηξη, οι τρεις δράστες φέρεται να πυρπόλησαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους, επιχειρώντας πιθανότατα να εξαφανίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συλλέγουν αποτυπώματα και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζεται και η διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μετά τη διάρρηξη.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.