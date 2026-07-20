Αναστάτωση επικράτησε στη Ναύπακτο, όταν το πόδι ενός 12χρονου κοριτσιού σφηνώθηκε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει από αυτό.

Το συμβάν έγινε κοντά στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου με τρία οχήματα, οι οποίοι με προσεκτικούς χειρισμούς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια το παιδί, χωρίς να προκληθεί περαιτέρω τραυματισμός.

Στη συνέχεια, το κορίτσι παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί προληπτικά για ιατρική αξιολόγηση.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

Πηγή: nafpaktianews.gr