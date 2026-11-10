Στη σύλληψη δύο ανδρών Ρομά και στην ταυτοποίηση και των άλλων δύο που συμμετείχαν στην κινηματογραφική διάρρηξη με μεγάλη λεία, στο κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου, τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Οκτωβρίου, προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές.

Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή του Κερατσινίου.

Η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 03:55, όταν τρεις κουκουλοφόροι έφτασαν στο κατάστημα με αυτοκίνητο που ήταν κλεμμένο.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ειδικό κόφτη για να παραβιάσουν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας και κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου χωρίς να προκαλέσουν άμεσα θόρυβο που θα τους πρόδιδε. Μέσα σε λίγα λεπτά άρπαξαν κοσμήματα και αντικείμενα αξίας από τις προθήκες και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν τη λεία σε περίπου 60.000 ευρώ, χωρίς το ακριβές ποσό να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Μετά τη διάρρηξη, οι τρεις δράστες φέρεται να πυρπόλησαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους, επιχειρώντας πιθανότατα να εξαφανίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί εκτός Δυτικής Ελλάδας, κάτι που επιβεβαιώθηκε πλήρως.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση από την Αστυνομία.

Πηγή: tempo24