Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Ναυπάκτου, μετά από ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα.

Ένας ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος κινούνταν με το όχημά του από την περιοχή της Λαγκαδούλας με κατεύθυνση προς το λιμάνι, έχασε τον έλεγχο του ΙΧ για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το αυτοκίνητο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο. Στην ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, καθώς και έξι σταθμευμένα δίκυκλα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η τρελή πορεία του ΙΧ σταμάτησε όταν προσέκρουσε με δύναμη επάνω σε δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Από θαύμα αποφεύχθηκε η τραγωδία

Το ατύχημα σημειώθηκε σε μια ώρα αιχμής. Κυριολεκτικά από τύχη δεν υπήρξαν θύματα. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πώς μια γυναίκα, που αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο , έσπρωξε ένα μικρό κορίτσι μέσα σε ένα κατάστημα, σώζοντάς το κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Όπως έγινε γνωστό, μόλις λίγα λεπτά πριν από το περιστατικό, στα τραπεζοκαθίσματα που έγιναν «συντρίμμια» καθόταν μια παρέα νεαρών που απολάμβανε τον καφέ της. Οι νεαροί είχαν αποχωρήσει ελάχιστα λεπτά πριν.

Στο σημείο η Τροχαία και το ΕΚΑΒ

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, σε περίπτωση που χρειαζόταν.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

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