Συναγερμός σήμανε στη Ναύπακτο όταν ένας 42χρονος άνδρας δέχθηκε τσίμπημα από οχιά, την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας του.

Ο άνδρας αντέδρασε ψύχραιμα και μετέβη χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου το ιατρικό προσωπικό του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Για προληπτικούς λόγους και την πληρέστερη παρακολούθηση της υγείας του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Πηγή: nafpaktianews