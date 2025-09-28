Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην Κάτω Καλαβρούζα.

Με την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπάκτου η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πριν επεκταθεί παρά τους ισχυρούς ανέμους.

Στην μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν έξι οχήματα 12 άνδρες.

Όπως βλέπουμε στις εικόνες και το βίντεο που δημοσίευσε το nafpaktianews.gr, η φωτιά ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΔΔΗΕ, προφανώς λόγο βραχυκυκλώματος το οποίο μάλλον οφείλεται στην ανύπαρκτη συντήρηση του συστήματος διανομής ρεύματος.

Η «Ζούγκλα» έχει δημοσιεύσει πολλές φορές ανάλογες περιπτώσεις πυρκαγιών που έχουν ξεκινήσει λόγω βλάβης του δικτύου και βραχυκυκλώματος σε στύλους της ΔΕΔΔΗΕ, όπου αρκετές από αυτές δημιούργησαν ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή κι έχουν κατακάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, ανά την επικράτεια.