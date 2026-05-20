Μπροστά σε ένα απίστευτο περιστατικό βρέθηκαν οι επιβάτες ενός αυτοκινήτου στη Ναύπακτο, όταν ενώ κινούνταν σε δρόμο της περιοχής αντιλήφθηκαν ξαφνικά ότι το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να ακολουθήσει την πορεία του.

Ανησυχώντας, ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και άνοιξαν το καπό για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Εκεί ήρθε η απρόσμενη αποκάλυψη: ένα μεγάλο φίδι είχε τυλιχτεί στους ιμάντες του κινητήρα, εγκλωβιζόμενο μέσα στο μηχανικό σύστημα και προκαλώντας τη δυσλειτουργία.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, τη στιγμή που πλησίασαν, το φίδι φάνηκε να αντιδρά απότομα, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση και τον φόβο της στιγμής.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τους άνδρες της να επιχειρούν προσεκτικά και να καταφέρνουν τελικά να απεγκλωβίσουν το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το φίδι αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το όχημα μεταφέρθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης.

Ένα περιστατικό που δύσκολα ξεχνιέται, όχι μόνο για την απρόσμενη τροπή του, αλλά και για το ερώτημα που μένει μετέωρο: τελικά ποιος τρόμαξε περισσότερο, το φίδι που βρέθηκε μέσα στον κινητήρα ή οι επιβάτες που το ανακάλυψαν εκεί;

