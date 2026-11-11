Σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι Αστυνομικές Αρχές με την εξιχνίαση της μεγάλης διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου.

Μετά από συντονισμένη και εκτεταμένη επιχείρηση στην περιοχή του Κερατσινίου, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο άνδρες Ρομά, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία άλλων δύο ατόμων που συμμετείχαν στην πράξη, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις ότι οι δράστες είχαν αναζητήσει καταφύγιο εκτός των ορίων της Δυτικής Ελλάδας.

Το χρονικό της εισβολής και η αρπαγή των κοσμημάτων

Η επιχείρηση των κακοποιών εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Οκτωβρίου, γύρω στις 03:55, όταν τρεις κουκουλοφόροι έφτασαν έξω από το κατάστημα επιβαίνοντες σε κλεμμένο όχημα. Εφοδιασμένοι με ειδικό κόφτη, κατάφεραν να παραβιάσουν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας αθόρυβα και χωρίς να κινήσουν υποψίες. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά άδειασαν τις προθήκες του καταστήματος, αρπάζοντας κοσμήματα και τιμαλφή η αξία των οποίων εκτιμάται αρχικά στις 60.000 ευρώ, εν αναμονή της τελικής επίσημης αποτίμησης.

Η πυρπόληση του οχήματος και τα ίχνη διαφυγής

Αμέσως μετά την πράξη τους, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο και πυρπόλησαν το αυτοκίνητο διαφυγής, επιδιώκοντας να εξαφανίσουν κάθε ίχνος DNA ή δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη τους.

Παρά το σχέδιο εξαφάνισης των πειστηρίων, οι έρευνες των διωκτικών αρχών μεταφέρθηκαν τάχιστα στην Αττική, καταφέρνοντας να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των μελών της ομάδας.

Η επιχείρηση στο Κερατσίνι και οι επόμενες κινήσεις

Το μπλόκο της Αστυνομίας στήθηκε στο Κερατσίνι, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι δύο συλλήψεις, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τη σύλληψη των άλλων δύο ταυτοποιημένων δραστών. Για το σύνολο των ευρημάτων και τις λεπτομέρειες της δικογραφίας αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία εντός των επόμενων ωρών.

Η μαρτυρία του κοσμηματοπώλη

«Με πήραν τηλέφωνο στις 4 παρά 15, είχαν κόψει το ρολό, είχαν σπάσει την κλειδωνιά με πυροσβεστήρα και είχαν μπει μέσα. Βγήκε απέναντι ο γείτονας και είπε “τι κάνετε εκεί ρε”. Ο ένας τον κοίταγε και οι άλλοι μπήκαν μέσα και κλέβανε. Πήραν τις προθήκες μαζί με τα κοσμήματα, τις πετάγανε, απ’ ότι είδαμε, μέσα σε μαύρες νάιλον σακούλες και σε τρία λεπτά είχαν φύγει».

«Η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη. Το κατάστημα δεν διαθέτει κάμερα ασφαλείας», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

«Φόραγαν full face και γάντια και έδρασαν πολύ γρήγορα. Μέσα σε τρία λεπτά σηκώθηκαν και έφυγαν. Μας είπαν μετά από την αστυνομία ότι το αυτοκίνητο το βρήκαν καμένο στο Αντίρριο», συμπλήρωσε ο κοσμηματοπώλης.

Βίντεο από το αυτοκίνητο των δραστών

Πηγή: nafpaktianews