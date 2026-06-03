Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο στην Ναύπακτο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, όταν ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και «καρφώθηκε» στο αυτοκίνητο μιας μητέρας.

Σημειώνεται πως αν η μητέρα δεν είχε προλάβει να τραβήξει το παιδί της, το οποίο βρισκόταν μέσα στο ΙΧ θα είχαμε θύματα, καθώς η πρόσκρουση ήταν ιδιαιτέρως σφοδρή.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο, στο οποίο φαίνεται η γυναίκα με αυτοθυσία να αρπάζει το παιδί της και να μπαίνουν μέσα σε κατάστημα, πριν την σύγκρουση:

Ειδικότερα, ο ηλικιωμένος οδηγός πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, αφού πρώτα έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητού του και έπειτα κατέληξε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας υλικές ζημιές. Το όχημα του άνδρα φαίνεται να παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα, σταθμευμένες μοτοσικλέτες και έπεσε πάνω σε δυο ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ατύχημα υπήρξε ένας ελαφρύς τραυματισμός.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και η έρευνα για τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία συνέβη το τροχαίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: lepanto