Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου στο Ναύπλιο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην οδό Σιδηράς Μεραρχίας έξω από γνωστή πιτσαρία της πόλης. Η πορεία του οχήματος ανακόπηκε απότομα, όταν αυτό ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και έπεσε με ορμή στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος, παρασύροντας ομπρέλες και άλλο εξοπλισμό.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο το γεγονός ότι το ατύχημα δεν συνέβη νωρίτερα που κόσμος συρρέει στο μαγαζί ήταν σωτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: Argolikes Eidhseis