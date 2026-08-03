Ο πιο θλιβερός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 58χρονου ψυχολόγου Γ.Μ. από το Ναύπλιο, καθώς αργά το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου, οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του σε δυσπρόσιτη περιοχή στην Κάντια Αργολίδας.

Το σώμα του άτυχου άνδρα βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, με αποτέλεσμα να διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια, αλλά και την ώρα του θανάτου του.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν εντατικά την υπόθεση, προχωρώντας στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 58χρονου διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες.

Στις εκτεταμένες έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του Λιμενικού Σώματος, με την ουσιαστική συμβολή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας και πλήθους εθελοντών.

Αν και οι έρευνες είχαν αρχικά επικεντρωθεί στην ερημική περιοχή των Ιρίων, όπου είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο το όχημά του, οι προσπάθειες στο σημείο εκείνο δεν είχαν αποδώσει καρπούς, οδηγώντας τελικά τις Αρχές στον εντοπισμό του στην Κάντια.

Πηγή: argolida24