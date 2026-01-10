Μπροστά σε μια εικόνα που θύμιζε περισσότερο σκηνικό ταινίας παρά καθημερινότητα, βρέθηκαν κάτοικοι και επαγγελματίες στο Ναύπλιο, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι έδωσαν… ώθηση στη θάλασσα και τεράστια κύματα έφτασαν μέχρι την παλιά πόλη.

Το αποτέλεσμα ήταν τα νερά να εισβάλουν στους δρόμους, προκαλώντας πλημμύρες και αναγκαστική διακοπή της κυκλοφορίας στην ιστορική περιοχή, από τις οδούς Αμαλίας και Συγγρού.

Η θάλασσα αποφάσισε να «κάνει βόλτα» στα στενά του Ναυπλίου, όμως το φαινόμενο μόνο αστείο δεν ήταν για όσους είδαν περιουσίες και καταστήματα να απειλούνται.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες του δήμου, με συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τα νερά, προχωρώντας σε αντλήσεις και σε αποφράξεις φρεατίων που είχαν φράξει.

Παρά τις προσπάθειες, οι ζημιές και η αναστάτωση ήταν σημαντικές, με κατοίκους να κάνουν λόγο για εικόνες που δεν έχουν ξαναδεί στην πόλη.

Πρόκειται για μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρη για το Ναύπλιο, καθώς αντίστοιχης έντασης φαινόμενο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.