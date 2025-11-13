Δυστυχώς ο 71χρονος τραυματίας που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Ναύπλιο χθες 12/11, κατέληξε.

Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, η κατάστασή του όμως ήταν πολύ σοβαρή κι αποφασίστηκε η μεταφορά του σε Νοσοκομείο της Αθήνας. Στην διαδρομή υπέκυψε στα τραύματά του.

Ακόμα είναι άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου. Γείτονες τον αντιλήφθηκαν και ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.

Πηγή: Αργολικές Ειδήσεις