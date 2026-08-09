Σε πρωτοφανή επίπεδα φτάνει η πληρότητα στα καταλύματα του Ναυπλίου αυτόν τον Αύγουστο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ιστορικής πόλης ως έναν από τους πλέον δημοφιλείς και διαχρονικούς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Οι επισκέπτες κατακλύζουν την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας για να απολαύσουν τον σπάνιο συνδυασμό της βαριάς ιστορικής κληρονομιάς, των ειδυλλιακών ακτών, αλλά και της ατμοσφαιρικής νυχτερινής ζωής στα σοκάκια της πόλης, με φόντο τα μοναδικά ηλιοβασιλέματα που «βάφουν» χρυσό τον Αργολικό κόλπο.

Η Καραθώνα και το «απέραντο γαλάζιο» κάτω από το Παλαμήδι

Στον τομέα των καλοκαιρινών εξορμήσεων, η παραλία της Καραθώνας κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις προτιμήσεις των ντόπιων και των επισκεπτών. Απλωμένη σε μήκος περίπου τριών χιλιομέτρων, ακριβώς πίσω από τον επιβλητικό Βράχο του Παλαμηδίου, προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικού πλούτου.

Για να προσεγγίσει κανείς την Καραθώνα, εκτός από τη σύντομη οδική διαδρομή, μπορεί να ακολουθήσει τον περίφημο «γύρο της Αρβανιτιάς», επιλέγοντας έναν οικολογικό και fit περιπατητικό περίπατο δίπλα στο κύμα.

Η εικόνα της παραλίας καθηλώνει από την πρώτη στιγμή με φοινικόδεντρα, αρμυρίκια και ευκάλυπτους που προσφέρουν φυσική σκιά, ενώ στα δυτικά δεσπόζει το γραφικό Ποντικονήσι.

Η ψιλή άμμος, τα εξαιρετικά ρηχά νερά και η πιστοποίηση με Γαλάζια Σημαία συνθέτουν τον ιδανικό συνδυασμό για ασφαλές παιχνίδι των παιδιών, κάνοντας την παραλία ιδανικό προορισμό και για οικογένειες.

Επιπλέον υπάρχουν οργανωμένες ξαπλώστρες, beach bars για δροσιστικά ροφήματα και πληθώρα επιλογών για θαλάσσια σπορ.

Η θέα από την παραλία κόβει την ανάσα, καθώς στα αριστερά δεσπόζει το Κάστρο του Παλαμηδίου, ενώ στο βάθος απλώνονται τα παράλια της Κυνουρίας.

Μέχρι τη δεκαετία του ’90, όταν και απαγορεύτηκε δια νόμου, η Καραθώνα αποτελούσε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς ελεύθερου κάμπινγκ στην Πελοπόννησο. Σήμερα, η παράδοση της καλοκαιρινής ανεμελιάς συνεχίζεται με τα ιδιωτικά barbeque parties που διοργανώνονται στην αμμουδιά τις αυγουστιάτικες νύχτες.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και την παραλία Αρβανιτιά η οποία βρίσκεται στην καρδιά του Ναυπλίου, ακριβώς κάτω από το κάστρο του Παλαμηδίου, όπου ντόπιοι και τουρίστες μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους, χωρίς καν να χρειαστεί να μετακινηθούν από το κέντρο της πόλης.

Ηλιοβασίλεμα στο Ναύπλιο: Ο Αργολικός στις αποχρώσεις του χρυσού και του πορφυρού

Η ώρα που ο ήλιος αρχίζει να γέρνει προς τα βουνά της Αργολίδας σηματοδοτεί την πιο ρομαντική στιγμή της ημέρας.

Η παραλιακή πλατεία και η προκυμαία του Ναυπλίου μετατρέπονται σε ένα φυσικό παρατηρητήριο, όπου επισκέπτες και ντόπιοι σταματούν για να απαθανατίσουν το θέαμα.

Ο ήλιος χαμηλώνει πάνω από τη γαλήνια θάλασσα, εκπέμποντας χρυσές αχτίδες που διαπερνούν τα σύννεφα και καθρεφτίζονται στα ήρεμα νερά του κόλπου.

Μόλις ο ήλιος χαθεί εντελώς, ο ουρανός παίρνει βαθιές πορτοκαλί, ροζ και μωβ αποχρώσεις. Την ίδια στιγμή, το θαλάσσιο φρούριο Μπούρτζι φωταγωγείται, δεσπόζοντας στο μέσον του κόλπου και προσφέροντας μια μαγική εικόνα που μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής.

Μαγευτικές αυγουστιάτικες βραδιές στην Παλιά Πόλη

Όταν το λυκόφως δώσει τη θέση του στη νύχτα, ο παλμός της πόλης μεταφέρεται στα λιθόστρωτα σοκάκια του ιστορικού κέντρου.

Η καλοκαιρινή αύρα από τη θάλασσα διαπερνά τα ενετικά και νεοκλασικά κτήρια του 19ου αιώνα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Η εμπειρία μιας βραδινής βόλτας στο Ναύπλιο μπορεί να περιλαμβάνει:

Δείπνο κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό: Οι παραδοσιακές ταβέρνες και τα κομψά εστιατόρια σερβίρουν φρέσκα θαλασσινά, τοπικούς μεζέδες και παραδοσιακά κοκκινιστά σε υπαίθριες αυλές.

Οι παραδοσιακές ταβέρνες και τα κομψά εστιατόρια σερβίρουν φρέσκα θαλασσινά, τοπικούς μεζέδες και παραδοσιακά κοκκινιστά σε υπαίθριες αυλές. Ατμοσφαιρικός περίπατος: Τα φωτισμένα σοκάκια, οι πολύχρωμες πόρτες και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια προσφέρουν αμέτρητες γωνιές για φωτογραφίες.

Τα φωτισμένα σοκάκια, οι πολύχρωμες πόρτες και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια προσφέρουν αμέτρητες γωνιές για φωτογραφίες. Γλυκό στην Πλατεία Συντάγματος: Η καρδιά της πόλης σφύζει από ζωή. Το αυθεντικό ιταλικό παγωτό , οι ζεστοί λουκουμάδες με μέλι και οι παγωμένες γρανίτες είναι απαραίτητη στάση για μικρούς και μεγάλους.

Η καρδιά της πόλης σφύζει από ζωή. , οι ζεστοί λουκουμάδες με μέλι και οι παγωμένες γρανίτες είναι απαραίτητη στάση για μικρούς και μεγάλους. Περίπατος στο Λιμάνι: Ο βραδινός περίπατος δίπλα στη θάλασσα προσφέρει μαγευτική θέα προς το φωταγωγημένο θαλάσσιο φρούριο Μπούρτζι.

Ο βραδινός περίπατος δίπλα στη θάλασσα προσφέρει μαγευτική θέα προς το φωταγωγημένο θαλάσσιο φρούριο Μπούρτζι. Νυχτερινή διασκέδαση: Τα ατμοσφαιρικά μπαράκια της πόλης καλύπτουν κάθε μουσικό γούστο, από ελληνικούς έντεχνους ρυθμούς μέχρι μοντέρνες επιλογές.

Ταξίδι στην ιστορία της πρώτης πρωτεύουσας

Η ιστορία αιώνων του Ναυπλίου είναι ορατή σε κάθε γωνιά.

Η πόλη κουβαλά τις μνήμες των Φράγκων, των Ενετών και των Οθωμανών κατακτητών, ενώ κατέχει ξεχωριστή θέση στη νεότερη ελληνική ιστορία ως η πρώτη πρωτεύουσα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση.

Η προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, σφραγίζει την ταυτότητα της πόλης.

Τα δύο επιβλητικά φρούρια, το Παλαμήδι με τα φημισμένα σκαλοπάτια του και η Ακροναυπλία, πλαισιώνουν την πόλη, ενώ η αρχιτεκτονική των κτηρίων ταξιδεύει τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή.

Διαμονή και Πρόσβαση

Το Ναύπλιο διαθέτει πληθώρα τουριστικών καταλυμάτων που ικανοποιούν κάθε απαίτηση. Από πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα μέχρι προσεγμένα μπουτίκ ξενοδοχεία στεγασμένα σε αναστηλωμένα νεοκλασικά, η φιλοξενία συνδυάζει την ιστορικότητα του τόπου με τις σύγχρονες ανέσεις.