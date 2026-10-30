Μια αιφνιδιαστική και σφοδρή βροχόπτωση έπληξε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (30/10) το Ναύπλιο, προκαλώντας προσωρινά πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η καταιγίδα εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, τα στενά του Ναυπλίου μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια.

Το ύψος του νερού ανέβηκε επικίνδυνα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα τα πεζοδρόμια να καλυφθούν πλήρως και η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και των πεζών να διεξάγεται με εξαιρετική δυσκολία.

Βίντεο από τα ορμητικά νερά στο Ναύπλιο:

Ωστόσο, παρά την αρχική ανησυχία των κατοίκων και των επιχειρηματιών της πόλης, η κατάσταση εξομαλύνθηκε γρήγορα.

Μετά από λίγη ώρα, η βροχή σταμάτησε, επιτρέποντας στα δίκτυα απορροής να λειτουργήσουν και τα νερά υποχώρησαν σταδιακά, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν ζημιές.

Εικόνες από την ξαφνική καταιγίδα:

Πηγή: Argolikes Eidhseis