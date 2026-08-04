Το κατώφλι του Ανακριτή Ναυπλίου πέρασαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου, οι δύο υπήκοοι Ινδίας, ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για την άγρια δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου.

Η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στις Δικαστικές Αρχές σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας πολύπλοκης αστυνομικής έρευνας, η οποία έδωσε τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του άτυχου άνδρα μετά από εννέα ημέρες ερευνών, με τους ίδιους να έχουν ήδη ομολογήσει την πράξη τους στην ΕΛ.ΑΣ.

Το χρονικό του εγκλήματος και η εξαφάνιση

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενικό πρόσωπο του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου. Από τη συστηματική και συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο υπήκοοι Ινδίας επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θύματος και κατευθύνθηκαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων.

Εκεί, ακινητοποίησαν τον 58χρονο και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Γιγαντιαία επιχείρηση και ο εντοπισμός της σορού

Για τον εντοπισμό του 58χρονου στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση που διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας και δεκάδων εθελοντών.

Η τραγική αυλαία έπεσε στις 2 Αυγούστου, όταν η σορός του ψυχολόγου εντοπίστηκε σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από ιατροδικαστή και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Συλλήψεις στην Αττική και βαριές κατηγορίες

Την ίδια ημέρα, οι δύο δράστες συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής μετά από συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών του Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε το έγκλημα.