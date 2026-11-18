Ο Aρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, εκπροσωπώντας και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, παρέστη σήμερα στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος που τελέσθηκε στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.

Στην τελετή,σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΝ, παρέστησαν, επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΝ, εκπρόσωποι των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ), εκπρόσωπος του Διοικητή της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς Κύπρου (ΓΕΕΦ/ΔΝ), εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ (ΣΑ/ΣΝΔ), εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΜΥΝ (ΣΑ/ΣΜΥΝ), εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και συγγενείς πεσόντων.