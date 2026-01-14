Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η επικείμενη συνάντηση αγροτών των μπλόκων της Θεσσαλίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και πλέον μένει να κλειστεί το ραντεβού.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό και διάλογο με ανοιχτούς δρόμους και χωρίς συλλαλητήριο αποφάσισε το Συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων, το οποίο συνεδρίασε την Τετάρτη (14/1) στον Παλαμά Καρδίτσας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλη την Ελλάδα.

Οι αγρότες υποχώρησαν στο κλείσιμο των δρόμων και στην κάθοδο με τα τρακτέρ, ή με τα αγροτικά τους στην Αθήνα, και πρότειναν η εκπροσώπησή τους να είναι 25 άτομα, συν πέντε παρατηρητές.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα των αγροτών που δεν προσήλθαν στη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίοι είχαν προτείνει εκπροσώπηση από 25 άτομα.

Σχετική ανακοίνωση υπήρξε νωρίτερα και από τον Ρίζο Μαρούδα, στη σύσκεψη της πανελλαδικής.

Από την πλευρά τους, κυβερνητικές πηγές διεμήνυαν ότι «δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή για συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων που μέχρι χθες δεν προσέρχονταν σε διάλογο».

Προσέθεταν πως «αυτό που υπάρχει είναι η θέση της κυβέρνησης, η οποία τους μεταφέρθηκε δια στόματος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι οι όροι για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό παραμένουν οι ίδιοι, τόσο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση (ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές), όσο και για την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι».

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση μερίδας κτηνοτρόφων με Χατζηδάκη και Τσιάρα – Τι αποφασίστηκε

Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1) η νέα συνάντηση στελεχών της κυβέρνησης, με εκπροσώπους κτηνοτρόφων και αγροτών που προσήλθαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου και συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, αγρότες κι κτηνοτρόφοι που εκπροσωπούν 14 μπλόκα έφτασαν σήμερα στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ενώ στη σύσκεψη μετέχουν επίσης ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Την άρση μιας από τις πιο σοβαρές στρεβλώσεις στη διαδικασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσαν εκπρόσωποι των αγροτών μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος των αγροτών, από το 2026 δεν θα απαιτείται το «ΑΤΑΚ» για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων, γεγονός που αναμένεται να αποσυμπιέσει τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών.

«Αυτό που αποφασίστηκε στο τέλος είναι ότι για το 2026 δεν θα χρειαστεί το ΑΤΑΚ σε αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων. Άρα, φεύγουμε από μια δύσκολη κατάσταση στην οποία μας είχε φέρει το ΑΤΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των αγροκτηνοτρόφων.

Όπως εξήγησε, το μέτρο αυτό αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών, καθώς, όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, από τα περίπου 80.000 ΑΦΜ παραγωγών, το μεγαλύτερο μέρος απαλλάσσεται από την υποχρέωση. «Μεγαλύτερο μέρος θα απεμπλακεί από αυτή την ιστορία», σημείωσε.

Οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έκανε λόγο για μία εποικοδομητική συνάντηση:

Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε η προώθηση ενός νέου ψηφιακού εργαλείου σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το σύστημα «Μίδας», μια ενιαία βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια και τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία.

«Θα προχωρήσουμε μαζί με την ΑΑΔΕ στη δημιουργία ενός συστήματος Μίδα, το οποίο θα είναι μια βάση δεδομένων όλων των αγροτεμαχίων και όλων των ιδιοκτησιών, ώστε από τον επόμενο χρόνο και μετά – αν προλάβουμε και το 2026 – οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται με πιο απλό και πιο εύκολο τρόπο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι έτσι «θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και όσον αφορά το ΑΤΑΚ».

Αναφορικά με το ερώτημα αν οι αγρότες έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι τον τελικό λόγο έχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. «Εμείς έχουμε την ιδιότητα να μεταφέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν από τα μπλόκα. Είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε αυτά που ακούσαμε και αυτά που μας είπαν οι αγρότες. Αυτοί είναι που θα διαμορφώσουν την άποψη για το αν είναι ευχαριστημένοι», ανέφερε.

Τέλος, έγιναν αναφορές και σε οικονομικές ενισχύσεις για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Όπως διευκρινίστηκε, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για βαμβάκι, σκληρό σιτάρι και μηδική, με τη μηδική να λαμβάνει συνολικό ποσό περίπου 30 εκατ. ευρώ, ως επακόλουθο των επιπτώσεων της ευλογιάς, καθώς αποτελεί βασική ζωοτροφή για αιγοπρόβατα.

Για το βαμβάκι, η ενίσχυση θα κυμανθεί από 20 έως 30 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα με τα οικολογικά σχήματα που έχει επιλέξει κάθε παραγωγός, ενώ το σκληρό σιτάρι θα ενισχυθεί με περίπου 11 ευρώ ανά στρέμμα.

