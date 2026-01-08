Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων, οι αγρότες συμφώνησαν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με σκοπό να συζητηθούν τα αιτήματά τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες τονίζουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν εκεί που είναι, αλλά με ανοιχτούς τους δρόμους.

Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να αποφασιστεί η επιτροπή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα.

Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε εκ νέου σε διάλογο τους αγρότες, ορίζοντας την Τρίτη ως την κατάλληλη μέρα για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έθεσε δύο συγκεκριμένους όρους για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση: 1) Η εκπροσώπηση να είναι συνολική και 2) Να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι.

Κόπηκε στα δύο η Ελλάδα από το πρωί της Πέμπτης

Υπενθυμίζεται πως από το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες, προχώρησαν σε νέα σκληρότερη στάση, με αποκλεισμό Τελωνείων και Εθνικών Οδών, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν από τη δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε για τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Στα Τέμπη οι Θεσσαλοί αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο σημείο.

Προηγουμένως είχαν βάλει φωτιά σε μπάλες με άχυρο στην είσοδο της σήραγγας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τις σήραγγες των Τεμπών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση. Με την άφιξή τους, οι αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες, κινητοποιήση που όπως είχαν πει θα διαρκέσει 48 ώρες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ

Λόγω των αγροτικών μπλόκων και με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπτεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων) στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην ΠΕΟ Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:15 στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τη Σήραγγα Τ1 και από τις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό τόσο για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όσο και για εκείνα προς Αθήνα, ανάλογα με το μικτό βάρος τους. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους ανισόπεδους κόμβους Κιλελέρ, Βελεστίνου και Πλατυκάμπου.

Έκλεισε στην Εύβοια η Υψηλή Γέφυρα

Στην Εύβοια οι αγρότες έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα και όπως γράφει το evoiaonline.gr θα μείνει όπως είχαν προαναγγείλει κλειστή για 2 ημέρες, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Από την πλευρά του το Μέγαρο Μαξίμου διαμήνυε πως σκοπεύει να απαντήσει τόσο σε δικαστικό επίπεδο, όσο και με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ.

Χθες, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, σημείωσε ότι κανείς δεν θέλει τη σύγκρουση, όμως η αστυνομία, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να παρέμβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Πρακτικά αυτό συνεπάγεται ότι είναι προς ενεργοποίηση το λεγόμενο plan B για το οποίο έχει προϊδεάσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση. Ουσιαστικά πρόκειται για τη βεβαίωση προστίμων σε μια σειρά από παραβάσεις που έχουν καταγραφεί. Τα πρόστιμα αναμένεται να αρχίσουν να καταλογίζονται διοικητικά, μέσω taxis και όχι με την παραδοσιακή μορφή των κλήσεων από την τροχαία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες υπογράμμισε ότι και η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της, καθώς, όπως πρόσθεσε «Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα αναλόγως με τη διαβάθμιση σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών».