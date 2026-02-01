Τραγωδία σημειώθηκε στη Νάουσα με πυρκαγιά που ξέσπασε αιφνίδια σε σπίτι.

Οι διασώστες κλήθηκαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον ιδιοκτήτη νεκρό. Ο 61χρονος άνδρας αρχικά βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι πυροσβέστες του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικοι αντιλήφθηκαν τον καπνό και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με οχήματα και προσωπικό για την κατάσβεση.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: newsima