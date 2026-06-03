Σε μια απρόσμενη και άκρως… ευφάνταστη μέθοδο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προσέφυγαν μέλη κυκλώματος στην Κρήτη, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία και την ανωνυμία που προσφέρουν οι σύγχρονες υπηρεσίες αυτόματης παράδοσης δεμάτων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από συντονισμένη επιχείρηση των διωκτικών αρχών στο νησί, οι οποίες κατάφεραν να βάλουν «φρένο» στη δράση των εμπλεκομένων, αποδεικνύοντας ότι τα κυκλώματα αναζητούν διαρκώς νέες οδούς (όπως τα smart lockers) για να μεταφέρουν το παράνομο εμπόρευμά τους χωρίς να κινούν υποψίες.

Το «delivery» των Ναρκωτικών

Οι δράστες, θέλοντας να αποφύγουν τις κλασικές διά ζώσης συναλλαγές, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο να εντοπιστούν από την Αστυνομία, αποφάσισαν να λειτουργήσουν με όρους… e-shop.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα zarpanews, η μέθοδος περιελάμβανε, την τοποθέτηση της προσυμφωνημένης ποσότητας ναρκωτικών ως «δέμα» μέσα σε αυτόματη θυρίδα (locker) γνωστής εταιρείας που αναλαμβάνει αυτόματη παράδοση δεμάτων. Στην συνέχεια, με την συνήθη διαδικασία των αποστολών έστειλαν τον απαραίτητο 6ψήφιο κωδικό (PIN) στον τελικό παραλήπτη-αγοραστή, ώστε εκείνος να μπορεί να παραλάβει το «πακέτο» οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, χωρίς καμία περαιτέρω επαφή με τους πωλητές των ναρκωτικών.

Το «μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. και οι συλλήψεις

Παρά την προσπάθεια των διακινητών να μείνουν «αόρατοι», οι κινήσεις τους είχαν ήδη μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση που έγινε σε περιοχή της Ιεράπετρας, στο Λασίθι, στα υπόλοιπα σημεία όπου δραστηριοποιούνταν, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τις παράνομες ουσίες και να προχωρήσουν στη σύλληψη δυο νεαρών ηλικίας 18 και 19 ετών αντίστοιχα, που πήγαν στη θυρίδα για να παραλάβουν το δέμα που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη.

Η δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος του δικτύου και αν είχαν πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και άλλες παρόμοιες «αποστολές» δεμάτων με ναρκωτικά στο παρελθόν.