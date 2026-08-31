Σπασμένα χάπια στην κουζίνα και πεταγμένα σεξουαλικά βοηθήματα στο διαμέρισμα της φρίκης στην Κυψέλη, πρωτοαντίκρυσαν οι αστυνομικοί, που μπήκαν χθες στο χώρο, όπου βρέθηκε το κατεψυγμένο βρέφος μέσα στις χειραποσκευές των προσωρινών ενοίκων.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη για άρνηση αποχώρησης των ενοικιαστών και πληρωμής του ενοικίου.

Ο άνθρωπος που πήγε να εισπράξει το αντίτιμο της μίσθωσης, είδε ότι στον χώρο επικρατούσε απόλυτη ακαταστασία, με σπασμένα χάπια να βρίσκονται σκορπισμένα στην κουζίνα και σεξουαλικά βοηθήματα να υπάρχουν στην κρεββατοκάμαρα. «Ήταν φανερό -είπε ο ίδιος- πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Τους κλείδωσα μέσα και κάλεσα την Αστυνομία».

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο διαμέρισμα έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη σύζυγό του από τη Γερμανία, τα (κατά δήλωσή τους) παιδιά τους, που είναι δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών και ένα 15χρονο κορίτσι, καθώς και έναν 26χρονο υπήκοο Αφγανιστάν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή των ανδρών στο αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να ελέγξουν εκ νέου τον χώρο και να παραλάβουν τα υπόλοιπα άτομα. Τότε ήταν που οι δύο γυναίκες, η 28χρονη Γερμανίδα και η 15χρονη κόρη της οικογένειας, δοκίμασαν να φύγουν, έχοντας μαζί τους βαλίτσες. Κατά τον έλεγχο αυτών των αποσκευών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα, καθώς μέσα σε μία από τις βαλίτσες εντοπίστηκε η σορός του βρέφους. Ήταν τοποθετημένο μέσα σε δοχείο, σε κατάσταση ψύξης.

Εκδορές στο κατεψυγμένο έμβρυο

Η 28χρονη γυναίκα που διέμενε στο διαμέρισμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι είχε αποβάλει πριν από περίπου 7-8 μήνες. Στη συνέχεια όμως άλλαξε τους ισχυρισμούς της και είπε πως το έμβρυο πέθανε ξαφνικά (μετά την γέννησή του) και η ίδια το κατέψυξε για «συναισθηματικούς λόγους».

Ωστόσο, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αντιμετωπίζουν τους ισχυρισμούς αυτούς με επιφύλαξη, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις και οι αναλύσεις DNA. Κατά μία πληροφορία μάλιστα, υπάρχουν εκδορές στο κατεψυγμένο βρέφος, που θα μπορούσαν να παραπέμπουν και σε εγκληματική ενέργεια.

Εντοπίστηκε αφροδίσιο νόσημα σε ένα από τα παιδιά

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ακόμη ότι τόσο η 28χρονη όσο και η 15χρονη είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 12 και 9 ετών, μεταφέρθηκαν για λόγους προστασίας στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Πληροφορία, αναφέρει πως το ένα από τα δύο αγόρια έχει προσβληθεί από σοβαρό αφροδίσιο νόσημα, εύρημα που περιπλέκει την κατάσταση, για το τι συνέβαινε με αυτή την οικογένεια .

Τα κρίσιμα ερωτήματα της ιατροδικαστικής έρευνας

Η ιατροδικαστική εξέταση θεωρείται το σημείο-κλειδί για την εξέλιξη της δικογραφίας. Οι Αρχές εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες:

Νεογνό που πέθανε ή εμβρυϊκός θάνατος; Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν το παιδί γεννήθηκε ζωντανό και υπήρξε αναπνευστική δραστηριότητα μετά τον τοκετό ή αν επρόκειτο για θάνατο που επήλθε κατά την αποβολή. Αιτία και χρόνος θανάτου: Θα εξεταστεί εάν υπάρχουν ευρήματα που υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια (όπως ασφυξία ή κακώσεις) ή αν ο θάνατος προήλθε από παθολογικά/φυσικά αίτια. Ηλικία κύησης και συνθήκες συντήρησης: Αναμένεται να προσδιοριστεί το ακριβές στάδιο της κύησης, καθώς και ο χρόνος που η σορός παρέμεινε σε κατάσταση κατάψυξης.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που εξετάζει τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης και βιοπορισμού της συγκεκριμένης οικογένειας.