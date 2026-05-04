Στο επίκεντρο της διεθνούς αεροπορικής εκπαίδευσης βρίσκεται από σήμερα η Ελλάδα, καθώς ξεκίνησε στην 116 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Αράξου, η πολυεθνική άσκηση μεσαίας κλίμακας «NATO Tiger Meet 2026».

Η άσκηση, η οποία θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 4 έως και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, συγκεντρώνει την ελίτ των αεροπορικών δυνάμεων της Συμμαχίας.

Βασικός σκοπός της είναι η παροχή επιχειρησιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου υπό το ρεαλιστικό δόγμα «Εκπαιδεύσου όπως θα Πολεμήσεις» (Train as you Fight), στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της συνεργασίας των μελών σε περιβάλλον σύνθετων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της άσκησης, περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα θα επιχειρούν καθημερινά σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών.

Το σενάριο της «NATO Tiger Meet 2026» καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου, περιλαμβάνοντας:

-Επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις αεροπορικής ισχύος.

-Αποστολές αεροπορικής απομόνωσης και δυναμικής στοχοποίησης.

-Καταστολή και καταστροφή της εχθρικής αεράμυνας (SEAD).

-Συντονισμό αεροπορικών δυνάμεων με χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις.

-Εξειδικευμένες αποστολές ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Στην άσκηση συμμετέχει μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από την Ελλάδα, καθώς και από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία.

Παράλληλα, το παρών δίνουν ως παρατηρητές η Αυστρία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και η Ολλανδία.

Σημειώνεται ότι στην άσκηση έχουν κινητοποιηθεί επίσης δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, προσδίδοντας έναν διακλαδικό χαρακτήρα που ενισχύει την αποτελεσματικότητα των σεναρίων.