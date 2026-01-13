Έντονο παρασκήνιο και ανταλλαγή τελεσιγράφων υπάρχει από χθες μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης, πριν φτάσουμε στο ναυάγιο των συνομιλιών και της συνάντησης που είχε προγραμματιστεί για σήμερα με τον πρωθυπουργό. Η συνάντηση, που είχε οριστεί για σήμερα Τρίτη 13/01, ματαιώνεται, με τους αγροτοσυνδικαλιστές που εκπροσωπούν 60 μπλόκα να καταγγέλλουν εμπαιγμό και κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης.

Το βράδυ της Δευτέρας, τα συντονιστικά σε Λάρισα, Μάλγαρα και Καρδίτσα αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, ακόμη και το ενδεχόμενο καθόδου των τρακτέρ στην Αθήνα.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της εκτιμά ότι τα περιθώρια εξαντλούνται και είναι έτοιμη να εφαρμόσει Plan B, με διοικητικά πρόστιμα για όσους παρακωλύουν συγκοινωνίες και κρατούν δρόμους κλειστούς, διαμηνύοντας πως «η Ελλάδα δεν μπορεί να κόβεται στα δύο».

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η κυβέρνηση αποδέχθηκε τη συνάντηση με δύο επιτροπές, ορίζοντας ωστόσο τη σύνθεσή τους σε 20 συν 20 άτομα, αντί για το σχήμα 25 συν 10 που είχε εισηγηθεί η Πανελλαδική Επιτροπή. Οι αγρότες κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να ενισχύσει μπλόκα που έχουν αποστασιοποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή.

«Εμπαιγμός και κοροϊδία»

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και κοροϊδία». Ο κ. Τζέλλας ενημέρωσε πως έπειτα από επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα, αλλά και την απόφαση του μπλόκου στη Νίκαια, με την παρουσία χιλίων και πλέον ατόμων, αποφασίστηκε ομόφωνα πως οι όροι της κυβέρνησης δεν θα γίνουν δεκτοί.

Ο κ. Τζέλλας κατήγγειλε την απόφαση της κυβέρνησης να ορίσει δύο ξεχωριστές συναντήσεις (μιας επιτροπής στις 13:00 και μιας άλλης στις 15:00), επιχειρώντας, όπως είπε, να λύσει ζητήματα επιβίωσης μέσα σε ένα δίωρο. «Αυτό δείχνει ότι δεν θέλουν διάλογο ούτε να δώσουν λύσεις. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγουμε από τον δρόμο και να διασπάσουν το αγροτικό κίνημα», σχολίασε.

Μετά την εμπλοκή στο ραντεβού τους με την κυβέρνηση οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να κλείσουν την Τρίτη το μεσημέρι στις 12:00 τον μεθοριακό σταθμό για τα φορτηγά επ’ αόριστον.

Ιδια στάση θα τηρήσουν και οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, που συγκροτούν το μεγαλύτερο μπλόκο, στην Μπάρα Σιάτιστας. Δεν θα κατέβουν για συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για προσχηματικό διάλογο και ανακολουθία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των μπλόκων.

Η συντονιστική επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις, με εκ νέου κλείσιμο της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης. Επίσης, από τη 1 μ.μ. έως τις 3 μ.μ., θα κλείσουν και τον παράδρομο της παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Καστοριάς για τα φορτηγά.

Στο Μαξίμου οι εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια

Η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών, έξι ακόμη μπλόκων που συντάσσονται με αυτά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα στις 15.00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αντίθετα, δεν θα συμμετάσχει στον διάλογο με τον πρωθυπουργό το Παγκρήτιο Συντονιστικό των αγροτών. Όπως ανακοίνωσαν «είμαστε θετικοί στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, με μοναδικό στόχο την ανάδειξη όλων των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, τόσο ως παραγωγούς όσο και ως κατοίκους ενός νησιού με ιδιαίτερες και αυξημένες δυσκολίες. Μετά ωστόσο την τοποθέτηση παραγωγών που ανήκουν στο μπλόκο της Νίκαιας, πως η παρουσία Κρητικών στον διάλογο είναι λόγος για να μην παραβρεθούν οι ίδιοι και προκειμένου να μην υπάρχει καμία προσχηματική δικαιολογία, παραχωρούμε τον χώρο του διαλόγου σε αυτούς».

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες που συνεδρίασαν στην περιοχή του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την απόφαση, θα παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα, εξετάζονται περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων, όπως κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου.

Στη Μεσσηνία, το τοπικό μπλόκο, μετά από συνέλευση, αποφάσισε να συνταχθεί με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα και να μην συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση, εκφράζοντας διαφωνία με τους όρους που τίθενται. Για τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συνολικές και συλλογικές αποφάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.