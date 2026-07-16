Σε μια πρωτοποριακή και γιγαντιαία τεχνική παρέμβαση προχωρούν οι αρχές, προκειμένου να διασώσουν το εμβληματικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου από την ολοκληρωτική καταστροφή. Το σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), προβλέπει την τεχνητή επέκταση της ακτής κατά 30 μέτρα, κρατώντας τα κύματα μακριά από το σκαρί του «Παναγιώτη», του λαθρεμπορικού πλοίου που προσάραξε στον Όρμο τον Οκτώβριο του 1980 και απρόσμενα τον μετέτρεψε σε ένα από τα πιο γνωστά τοπόσημα της Ελλάδας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ και είναι το μεγαλύτερο έργο αναπλήρωσης ακτής που έχει γίνει στην Ελλάδα.

Η απειλή της διάβρωσης

Το «Ναυάγιο της Ζακύνθου», ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, βρίσκεται εδώ και χρόνια εκτεθειμένο στη φθορά του χρόνου, τη μανία των κυμάτων και τη γεωλογική αστάθεια των επιβλητικών λευκών βράχων που το περιβάλλουν. Σήμερα, το ιστορικό πλοίο «Παναγιώτης», το οποίο προσάραξε στην ακτή τον Οκτώβριο του 1980, απέχει μόλις 25 μέτρα από το νερό, με αποτέλεσμα ο μεταλλικός του σκελετός να διαβρώνεται ραγδαία.

Για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου -όπως γράφει το patrisnews– επιστρατεύεται μια εντυπωσιακή μέθοδος τεχνητής πρόσχωσης, που προβλέπει την μεταφορά και διάστρωση 45.000 κυβικών μέτρων χαλικιού και άμμου στην ακτή.

Ο στόχος είναι να «σπρωχτεί» η γραμμή του νερού κατά 30 μέτρα πίσω, δημιουργώντας μια «ζώνη ασφαλείας» που θα θωρακίσει το σκαρί από τη διάβρωση της θάλασσας. «Η αναπλήρωση με κατάλληλο ίζημα αποτελεί την πλέον ήπια μορφή παρέμβασης από ακτομηχανικής απόψεως και θα συμβάλει στην προστασία του ναυαγίου από την κυματική δράση μεγάλων συνήθων κυματισμών», αναφέρει η τεχνική περιγραφή του έργου.

Μετά την επέκταση της παραλίας, εξειδικευμένα συνεργεία θα μπορέσουν να προχωρήσουν με ασφάλεια στις εργασίες συντήρησης, αμμοβολής και στατικής ενίσχυσης του πλοίου, το κόστος των οποίων υπολογίζεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Ενστάσεις και αντιδράσεις επιστημόνων

Έντονες ενστάσεις και σοβαρά ερωτηματικά εγείρει η επιστημονική κοινότητα σχετικά με το σχέδιο τεχνητής επέκτασης της ακτής στο Ναυάγιο της Ζακύνθου. Παρά τις εξαγγελίες για μια «ήπια ακτομηχανική παρέμβαση», ειδικοί επιστήμονες που γνωρίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή το γεωλογικό ανάγλυφο της περιοχής προειδοποιούν για μια βαριά ανθρώπινη παρέμβαση με αμφίβολο ορίζοντα.

Σαφή θέση κατά της φιλοσοφίας του έργου παίρνει ο Μανώλης Βασιλάκης, καθηγητής του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης, που ηγείται ομάδας επιστημόνων που μελετά συστηματικά την επικινδυνότητα των απότομων πρανών στο Ναυάγιο τα τελευταία επτά χρόνια και αποδομεί το επιχείρημα περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

«Από γεωλογικής πλευράς δεν συμφωνώ ότι είναι μια ήπια παρέμβαση, ούτε ότι το έργο αυτό αφορά την προστασία της ακτής. Είναι μια σοβαρή ανθρώπινη παρέμβαση που έχει αποκλειστικό σκοπό να προστατεύσει ένα τουριστικό σύμβολο», ξεκαθαρίζει ο καθηγητής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη παραλία δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα διάβρωσης. Αντίθετα, η ίδια η φύση λειτουργεί αυτορρυθμιστικά, καθώς η ακτή τροφοδοτείται σταθερά με υλικό από τον γκρεμό, το οποίο με την πάροδο του χρόνου μετατρέπεται σε άμμο, μία διαδικασία που οδήγησε ιστορικά στο να «αγκαλιάσει» η άμμος το κουφάρι του πλοίου «Παναγιώτης». Ο ίδιος θέτει και τη διάσταση της άσκοπης σπατάλης πόρων, αμφισβητώντας τη διάρκεια μιας τέτοιας παρέμβασης απέναντι στα στοιχεία της φύσης.

Κλειστή η παραλία για το 2026

Παράλληλα με τον σχεδιασμό των έργων, η παραλία του Ναυαγίου θα παραμείνει καθολικά κλειστή για τους λουόμενους και τα σκάφη αναψυχής καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας, κατόπιν εισηγήσεων του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), εξαιτίας του εξαιρετικά υψηλού κινδύνου κατολισθήσεων από τους γύρω γκρεμούς. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή έχει ιστορικό επικίνδυνων κατολισθήσεων, με πιο σοβαρή εκείνη του Σεπτεμβρίου του 2018 που οδήγησε στον τραυματισμό επτά ανθρώπων, αλλά και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τον σεισμό των 5,4 Ρίχτερ το 2022.

Η προσέγγιση της παραλίας από τη θάλασσα απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Οι τουρίστες μπορούν να θαυμάσουν τη μοναδική θέα του κόλπου αποκλειστικά από το ειδικά διαμορφωμένο παρατηρητήριο στην κορυφή του βράχου.

Η ιστορία πίσω από το Ναυάγιο του τσιγαράδικου

Ήταν Φθινόπωρο του 1980 όταν το υπό ελληνική σημαία motorship «Παναγιώτης», έλυνε κάβους από την Κεφαλονιά με προορισμό τον Πειραιά. Ο πλοίαρχος εν πλω άλλαξε ρότα και ενημέρωσε το πλήρωμα πως θα φόρτωναν λαθραία τσιγάρα με τελικό προορισμό την Ιταλία. Στο πλοίο επέβαιναν επτά Έλληνες ναυτικοί και δύο Ιταλοί συνοδοί, μέλη της μαφίας που επέβλεπαν το παράνομο φορτίο.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ο Έλληνας πλοίαρχος, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές με τους Ιταλούς λαθρεμπόρους, προχώρησε σε εν πλω ανταρσία (πειρατεία). Κλείδωσε τους δύο Ιταλούς στην καμπίνα τους για 13 ημέρες και κινήθηκε προς το Ιόνιο. Το πλοίο όμως αντιμετωπισε μηχανική βλάβη και η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ήρθε αντιμέτωπο με καταιγίδα. Τη νύχτα της 1ης Οκτωβρίου 1980, το πλοίο βρισκόταν στα ανοιχτά της Ζακύνθου και έπλεε ακυβέρνητο. Οι ισχυροί άνεμοι το έστρεψαν στα βράχια. Ο καπετάνιος προσπαθούσε να εκπέμψει SOS αλλά ακόμα και ο ασύρματος του πλοίου δεν λειτούργησε.

Ένα μέλος του πληρώματος (ο μάγειρας), παρακούοντας τις εντολές του καπετάνιου, απελευθέρωσε τους δύο Ιταλούς κρατούμενους. Και οι 9 επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι στην ακτή χρησιμοποιώντας σωστική λέμβο. Μαζί τους πήραν και μερικές κούτες από το παράνομο φορτίο με τα τσιγάρα. Σύντομα, οι ντόπιοι έμαθαν για το συμβάν και μεγάλο μέρος του φορτίου λεηλατήθηκε πριν επέμβουν οι αρχές. Το πλήρωμα συνελήφθη και καταδικάστηκε για λαθρεμπορία, όμως το σκαρί του «Παναγιώτη» έμελλε να γίνει ένα από τα πιο θρυλικά ναυάγια του σύγχρονου κόσμου.

Αυτή η υπόθεση που ξεκίνησε ως ένα δραματικό ναυάγιο, μετατράπηκε με τα χρόνια σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορόσημα του πλανήτη. Η άμμος «αγκάλιασε» το σκουριασμένο σκαρί, οι ντόπιοι έπλεξαν ιστορίες για το χαμένο φορτίο, και η φύση δημιούργησε ένα σκηνικό απίστευτης αντίθεσης.