Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Αβύθου στη νότια Κεφαλονιά, οι οποίες ευτυχώς είχαν αίσιο τέλος χάρη στην ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη.

Η παραλία της Αβύθου είναι μια πανέμορφη παραλία που προσελκύει καθημερινά πολλούς επισκέπτες, ιδιαίτερα οικογένειες με παιδιά.

Κύματα σηκώθηκαν απότομα στη θάλασσα

Σύμφωνα με μαρτυρίες επισκεπτών, το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου γύρω στις 2 το μεσημέρι η θάλασσα της Αβύθου απέκτησε απότομα έντονο κυματισμό με αποτέλεσμα να τραβά τους λουόμενους στα βαθιά. Οι περισσότεροι κατάφεραν να βγουν από τη θάλασσα εγκαίρως, εκτός από 7 άτομα, εκ των οποίων 2 ανήλικα αδέρφια.

Η άμεση συμβολή της ναυαγοσώστριας

Η ναυαγοσώστρια της παραλίας, Σοφία Κασπίρη, χωρίς καθυστέρηση μπήκε στη θάλασσα και άρχισε να βγάζει τους λουόμενους προς τη στεριά. Η Σοφία επέδειξε τρομερή ψυχραιμία, καθώς εκτός από τα κύματα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον πανικό των ανθρώπων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ναυαγοσώστρια βοήθησε ταυτόχρονα τρεις ενήλικες που είχαν εξαντληθεί μέσα στο νερό, ενώ συνολικά κατάφερε να οδηγήσει όλους τους λουόμενους με ασφάλεια στην ακτή. Η επιχείρηση διάσωσης κράτησε περίπου δυόμισι ώρες και ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Η Σοφία κατάγεται από την Πάτρα και είναι απόφοιτη Νοσηλευτικής Σχολής με τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική.

Η ίδια περιγράφει το περιστατικό:

«Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέρφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά».

Oι άνθρωποι που σώθηκαν από τα κύματα της θάλασσας έδειξαν την απέραντη ευγνωμοσύνη τους προς την Σοφία υπενθυμίζοντάς μας το σημαντικό ρόλο των ναυαγοσωστών στις ελληνικές παραλίες.