H δεύτερη ελληνική φρεγάτα Belharra με την ονομασία «Νέαρχος» παίρνει «σάρκα και οστά» στα ναυπηγεία στο Λοριάν της Γαλλίας και η Naval Group έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

«Ο Νέαρχος παίρνει σάρκα και οστά! Μετά την τοποθέτηση του πρώτου μπλοκ στο ξηρό ντόκο το 2023, τα 9 προκατασκευασμένα μπλοκ του κύτους έχουν τοποθετηθεί με ακρίβεια στη γραμμή της καρίνας και συγκολλούνται μεταξύ τους. Οι ομάδες Ελλάδας και Γαλλίας εργάζονται από κοινού σε αυτό το 2ο FDI για το Πολεμικό Ναυτικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

[#Navgreek] ⚓​🇬🇷​ #FDI Nearchos takes shape!

After the first block was placed in the dry dock in 2023, the 9 pre-outfitted hull blocks have been accurately laid on the keel line and are being welded together.

🇬🇷​ and 🇫🇷​ teams work together on this 2nd FDI for the @NavyGR . pic.twitter.com/hTQQejTZeh

— Naval Group (@navalgroup) February 8, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ