Ένας 67χρονος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στη Νάξο. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί στην Επαρχιακή Οδό Μονής – Κεραμωτής, την ώρα που ο άτυχος άνδρας κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Υπό συνθήκες που ακόμα παραμένουν αδιευκρίνιστες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 67χρονο στο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο συμβάν έχει αναλάβει ο Αστυνομικός Σταθμός Δρυμαλίας.

Πηγή: cyclades24