Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία ναυτιλιακών καυσίμων, τα οποία προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος Τελωνείου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, εκ των οποίων ακόμη μια υπάλληλος Τελωνείου.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται ότι δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και μέχρι στιγμής έχουν προκύψει τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων και 15 περιπτώσεις δωροληψίας υπαλλήλων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν έπειτα από ανώνυμες καταγγελίες που αφορούσαν σε επίμεμπτες ενέργειες υπαλλήλων του Λιμεναρχείου και του Τελωνείου Νάξου, ιατρών του Κέντρου Υγείας Νάξου, καθώς και ιδιωτών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση αποδομήθηκε σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σε νησί των Κυκλάδων, και ειδικότερα στη Νάξο, στο πλαίσιο της οποίας, συνελήφθησαν συνολικά τα επτά άτομα, εκ των οποίων οι έξι ιδιώτες και ο ένας υπάλληλος του Τελωνείου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκθεση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί αρχαιοτήτων. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 2 ιδιώτες για πλαστογραφία και έκθεση, καθώς και ακόμη μία υπάλληλος του τελωνείου για δωροληψία.

Όπως έγινε γνωστό από αρμόδιες αστυνομικές πηγές, σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχαν φθάσει στις διωκτικές αρχές, αρχηγικό ρόλο στην ομάδα έπαιζε ιδιώτης που διέθετε σκάφη στη Νάξο και τα χρησιμοποιούσε για διακομιδές ασθενών από νησιά των Κυκλάδων.

Προκειμένου να αναλαμβάνει ο ίδιος τις διακομιδές ασθενών, σύμφωνα με την καταγγελία, χρημάτιζε ιατρούς του Κέντρου Υγείας Νάξου, καθώς και υπαλλήλους του λιμεναρχείου, με σκοπό να επιλέγεται σκάφος ιδιοκτησίας του για την πραγματοποίηση της διακομιδής. Παράλληλα, για να πετύχει μεγαλύτερο κέρδος, ο ίδιος χρησιμοποιούσε αφορολόγητο πετρέλαιο, το οποίο προοριζόταν για τα αλιευτικά του σκάφη, χρηματίζοντας για τον σκοπό αυτό υπαλλήλους του Λιμεναρχείου και του Τελωνείου Νάξου, προκειμένου να μην προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, ακολούθησε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα και από την αξιοποίηση και σταχυολόγηση του συλλεχθέντος προανακριτικού υλικού, προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, οι 6 ιδιώτες είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη λαθρεμπορίας καυσίμων και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράνομες μεταγγίσεις ατελών καυσίμων μεταξύ των σκαφών, ανά τακτά, μη προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης, με τη χρήση εύκαμπτου σωλήνα και ειδικής αντλίας, μετέφεραν ποσότητες πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη για τα οποία δεν συνέτρεχαν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν η καταβολή του αναλογούντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, με αποτέλεσμα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς και συμπληρωματικούς ρόλους και συγκεκριμένα:

-80χρονος είχε κεντρικό ρόλο στις εταιρείες που διαχειρίζονταν τα 4 επαγγελματικά τουριστικά και το αλιευτικό σκάφος, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί σε καίριες θέσεις μέλη της οικογένειάς του,

-50χρονος, κυβερνήτης σκάφους, είχε αναλάβει σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού συντονισμού, δίνοντας οδηγίες στα λοιπά μέλη και καθορίζοντας τον χρόνο και τις ποσότητες των παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων,

-28χρονος, κυβερνήτης έτερου σκάφους, συμμετείχε στην εκτέλεση των προγραμματισμένων μεταγγίσεων, ενεργώντας κατόπιν οδηγιών του 50χρονου,

-42χρονος, μέλος πληρώματος, συμμετείχε στην πραγματοποίηση και στον συντονισμό παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων, από κοινού με τον 50χρονο,

-53χρονη είχε αναλάβει τη διοικητική, γραμματειακή και οικονομική διαχείριση των εταιρειών και ενημερωνόταν για τους ανεφοδιασμούς των σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των παράτυπων και

63χρονος, κυβερνήτης σκάφους, λάμβανε από τον 50χρονο οδηγίες για τον χρόνο πραγματοποίησης των μεταγγίσεων και συμμετείχε στην εκτέλεσή τους.

Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά τη διαδικασία νόμιμων ανεφοδιασμών σκαφών καταβάλλονταν χρηματικά ποσά από 10 έως 30 ευρώ σε τελωνειακούς υπαλλήλους. Μέχρι στιγμής, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας υπαλλήλων Τελωνείου και 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω παράνομων μεταγγίσεων.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δυο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, τα οποία ελλιμενίζονταν στη μαρίνα νησιού των Κυκλάδων, με τη συμμετοχή τριών μελών της οργάνωσης.

‘Αμεσα, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Δίωξης Λαθρεμπορίας της Α.Α.Δ.Ε., πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα σκάφη, όπου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε λειτουργία αντλία, συνδεδεμένη κατά τρόπο ώστε να μεταγγίζει ατελές ναυτιλιακό καύσιμο από τα ντεπόζιτα του ενός σκάφους προς τα ντεπόζιτα του άλλου. Κατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Α.Α.Δ.Ε., διαπιστώθηκε ότι, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, είχαν μεταγγιστεί 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου.

Ακολούθησαν συλλήψεις των εμπλεκομένων, καθώς και έρευνες σε οικίες και σκάφη, με τη συνδρομή κλιμακίων της Α.Α.Δ.Ε. και επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατά τους ελέγχους στα σκάφη διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, μη εγκεκριμένες μετασκευές, αναντιστοιχίες ως προς εγκατεστημένους κινητήρες και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων, καθώς και αντικανονικότητες σε δεξαμενές καυσίμων και στο δίκτυο πυρασφάλειας. Μάλιστα, σύμφωνα με την αυτοψία αρμόδιων επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε μία περίπτωση οι αντικανονικότητες που διαπιστώθηκαν ήταν τέτοιας φύσης, ώστε να ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη ζωή των επιβαινόντων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-4 πήλινα αγγεία που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,

πλήθος φυσιγγίων,

-2 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι

σιδερογροθιά καθώς και

-102.865 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.