Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης ενός 85χρονου αλλοδαπού το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) στην παραλία του Αμίτη στη Νάξο.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από λουόμενους, οι οποίοι είδαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα και κινητοποιήθηκαν άμεσα. Τον έβγαλαν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές.

Στην παραλία έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου και το ΕΚΑΒ, ενώ ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης του 85χρονου. Παρά την παροχή πρώτων βοηθειών και την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ο ηλικιωμένος δεν ανταποκρίθηκε.

Ακολούθησε η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πηγή: cyclades24.gr