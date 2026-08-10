Συναγερμός σήμανε στη Νάξο, καθώς ιστιοφόρο σκάφος προσάραξε σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Μουτσούνα, στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ιστιοφόρο έφερε ελληνική σημαία και σε αυτό επέβαιναν συνολικά έξι Έλληνες.

Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το σκάφος προσέκρουσε στα βράχια κοντά στην παραλία της Μουτσούνας, με αποτέλεσμα να πάρει έντονη κλίση και να βρεθεί σχεδόν βυθισμένο στη θάλασσα. Την ίδια ώρα, στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.

Οι έξι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν άμεσα το ιστιοφόρο και κατάφεραν να φτάσουν με ίδια μέσα στην ακτή.

Και οι έξι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η προσάραξη αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.