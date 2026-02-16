Στο άμεσο κλείσιμο του παραλιακού δρόμου που συνδέει τον Άγιο Προκόπιο με την Αγία Άννα, σε ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της Νάξου, προχώρησε για λόγους ασφαλείας, ο δήμος του νησιού, έπειτα από την καθίζηση που σημειώθηκε το Σάββατο (14/2).

Εκτεταμένες οι ζημιές

Τμήμα του δρόμου έχει αρχίσει να υποχωρεί εμφανώς, ενώ κατά μήκος του σημείου οι ζημιές είναι εκτεταμένες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του cyclades24. Η άσφαλτος σε συγκεκριμένο σημείο έχει ανοίξει, αποκαλύπτοντας ότι το κάτω μέρος του δρόμου βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα.

Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί κορδέλες και προειδοποιητική σήμανση, καθώς ο κίνδυνος πλήρους κατάρρευσης είναι υπαρκτός σε περίπτωση συνέχισης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Αίτημα για κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής

Ο Δήμαρχος Νάξου, Δημήτρης Λιανός, με υπηρεσιακούς παράγοντες, μετέβη στο σημείο, για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της ζημιάς. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ενέργειες από πλευράς Δήμου, με έγγραφο προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται καθοριστική για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αποκατάσταση της ζημιάς

Παρότι πρόκειται για δημοτικό δρόμο, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έργο ιδιαίτερα σοβαρό, κοστοβόρο και χρονοβόρο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κρατική συνδρομή και χρηματοδότηση για την πλήρη αποκατάστασή του.

Υπογραμμίζεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί βασική αρτηρία κατά τους θερινούς μήνες, καθώς ενώνει τον Άγιο Προκόπιο με την Αγία Άννα και την Πλάκα, εξυπηρετώντας λεωφορεία, ΚΤΕΛ, Ι.Χ. και χιλιάδες πεζούς.

