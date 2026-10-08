Οι αστυνομικές αρχές στη Νάξο προχώρησαν στην εξάρθρωση ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος, που μετάγγιζε παράνομα αφορολόγητο πετρέλαιο, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει την «προστασία» ενός τελωνειακού υπαλλήλου.

επικίνδυνες μετασκευές από τις οποίες κινδύνευε η ζωή των επιβατών. Παράλληλα, βρέθηκαν στην κατοχή τους αρχαιότητες, αλλά και πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας τελωνειακός υπάλληλος που έπαιρνε το χαρτζιλίκι του για να κάνει τα «στραβά μάτια». Η αστυνομία τους έπιασε επ’ αυτοφώρω να κλέβουν πετρέλαιο . Μετά από έλεγχο στα σκάφη, εντοπίστηκαναπό τις οποίες. Παράλληλα, βρέθηκαν στην κατοχή τους, αλλά και πάνω από. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας τελωνειακός υπάλληλος που έπαιρνε το χαρτζιλίκι του για να κάνει τα «στραβά μάτια».

Σύμφωνα με την έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων, «τα μέλη της οργάνωσης, με τη χρήση εύκαμπτου σωλήνα και ειδικής αντλίας, μετέφεραν ποσότητες πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη για τα οποία δε συνέτρεχαν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν η καταβολή του αναλογούντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, με αποτέλεσμα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους».

Οι αστυνομικοί τους έπιασαν επί τω έργω και πέρασαν χειροπέδες σε όλα τα μέλη του κυκλώματος, το πρωί της περασμένης Τρίτης 6 Οκτωβρίου, ενώ κατάφεραν να αποτυπώσουν τον ρόλο του καθενός. Συγκεκριμένα,

80χρονος είχε κεντρικό ρόλο στις εταιρείες που διαχειρίζονταν τα 4 επαγγελματικά τουριστικά και το αλιευτικό σκάφος, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί σε καίριες θέσεις μέλη της οικογένειάς του,

50χρονος, κυβερνήτης σκάφους, είχε αναλάβει σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού συντονισμού, δίνοντας οδηγίες στα λοιπά μέλη και καθορίζοντας τον χρόνο και τις ποσότητες των παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων,

28χρονος, κυβερνήτης έτερου σκάφους, συμμετείχε στην εκτέλεση των προγραμματισμένων μεταγγίσεων, ενεργώντας κατόπιν οδηγιών του 50χρονου,

42χρονος, μέλος πληρώματος, συμμετείχε στην πραγματοποίηση και στον συντονισμό παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων, από κοινού με τον 50χρονο,

53χρονη είχε αναλάβει τη διοικητική, γραμματειακή και οικονομική διαχείριση των εταιρειών και ενημερωνόταν για τους ανεφοδιασμούς των σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των παράτυπων και

63χρονος, κυβερνήτης σκάφους, λάμβανε από τον 50χρονο οδηγίες για τον χρόνο πραγματοποίησης των μεταγγίσεων και συμμετείχε στην εκτέλεσή τους.

Όσον αφορά στον τελωνειακό υπάλληλο, κάθε φορά που τα μέλη του κυκλώματος ήθελαν να κάνουν κάποια παράνομη μετάγγιση, του έδιναν από «από 10 έως 30 ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας υπαλλήλων Τελωνείου και 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω παράνομων μεταγγίσεων».

Με τη βοήθεια κλιμακίου της Δίωξης Λαθρεμπορίας της Α.Α.Δ.Ε., έγινε έλεγχος στα σκάφη που ήταν σε μαρίνα της Νάξου και «διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε λειτουργία αντλία, συνδεδεμένη κατά τρόπο ώστε να μεταγγίζει ατελές ναυτιλιακό καύσιμο από τα ντεπόζιτα του ενός σκάφους προς τα ντεπόζιτα του άλλου.

Κατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Α.Α.Δ.Ε., διαπιστώθηκε ότι, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, είχαν μεταγγιστεί 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου».

Όμως, οι παρανομίες του κυκλώματος δεν τελείωναν εκεί… Στελέχη του Λιμενικού που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν «μη εγκεκριμένες μετασκευές, αναντιστοιχίες ως προς εγκατεστημένους κινητήρες και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων, καθώς και αντικανονικότητες σε δεξαμενές καυσίμων και στο δίκτυο πυρασφάλειας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αυτοψία αρμόδιων επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε μία περίπτωση οι αντικανονικότητες που διαπιστώθηκαν ήταν τέτοιας φύσης ώστε να ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη ζωή των επιβαινόντων».

Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 πήλινα αγγεία που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,

πλήθος φυσιγγίων,

2 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι

σιδερογροθιά, καθώς και

102.865 ευρώ.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα.