Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στη Νάξο, όταν μία 42χρονη γυναίκα, έχασε τη ζωή της σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην περιοχή Μητροπόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 42χρονη Ελληνίδα οδηγός, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο ενοικιαζόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και αποδείχθηκε μοιραία για την 42χρονη, ενώ οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα, προχωρώντας σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, η 42χρονη δεν κατάφερε να παραμείνει στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η είδηση του θανάτου της 42χρονης έχει προκαλέσει θλίψη στη Νάξο, με ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα να αφήνει πίσω του μία ανθρώπινη απώλεια.

ΠΗΓΗ: cyclades24.gr