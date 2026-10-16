Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου έξω από το Κέντρο Υγείας της Νάξου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου αστυνομικού ελέγχου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Όλα ξεκίνησαν όταν το κλιμάκιο της αστυνομίας έκανε σήμα στάσης σε οδηγό επιβατικού οχήματος για να διενεργήσει τυπικό έλεγχο. Ο οδηγός, αντί να ακινητοποιήσει το όχημά του, αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρχών, ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε τον αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αμέσως για τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, μετά την εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασής του από το ιατρικό προσωπικό, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Αμέσως μετά την σύγκρουση, ο οδηγός του οχήματος τράπηκε σε φυγή και παραμένει άφαντος. Οι αστυνομικές αρχές της Νάξου έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες σε ολόκληρο το νησί για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Πηγή: cyclades24