Πλοίο «έδωσε» μάχη με τα κύματα και τα πολλά μποφόρ προκειμένου να φτάσει στο λιμάνι της Νάξου. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο έχουν δυσχεραίνουν το έργο των ναυτικών.

Η εμπειρία και το αίσθημα ευθύνης που φέρουν τα πληρώματα και πλοίαρχοι είναι δείγμα που αντικατοπτρίζει την ελληνική ναυσιπλοΐα. Σε δήλωσή του ο Γιώργος Βάλλης, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, ανέφερε πως «εκφράζω τον βαθύ μου σεβασμό, την αμέριστη συμπαράσταση και τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους ναυτικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της θαλασσινής βάρδιας».

Βίντεο από το πλοίο που προσπαθεί να φτάσει στο λιμάνι της Νάξου ενώ «παλεύει» με τα κύματα:

Η δήλωση του Cpt. Γιώργου Βάλλη

«Οι εικόνες με τα πλοία της ακτοπλοΐας να παλεύουν με τα μανιασμένα κύματα και τους θυελλώδεις ανέμους έξω από τα λιμάνια των νησιών μας αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοι ναυτικοί.

Πλοίαρχοι και πληρώματα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ναυτοσύνη και αυταπάρνηση, δίνουν πραγματική μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Κάτω από εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες, ρισκάρουν και καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσεγγίσουν ασφαλώς τα λιμάνια, να εξυπηρετήσουν τους νησιώτες μας, να μεταφέρουν αγαθά και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη επικοινωνία της νησιωτικής Ελλάδας.

Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., εκφράζω τον βαθύ μου σεβασμό, την αμέριστη συμπαράσταση και τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους ναυτικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της θαλασσινής βάρδιας. Η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη και η ναυτοσύνη τους αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια και τη ζωή στα νησιά μας».