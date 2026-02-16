Δύο περιοχές της Νάξου κηρύχθηκαν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, μετά τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου, τα οποία προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, στον παραλιακό δρόμο Αγίου Προκοπίου – Αγίας Άννας.

Με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, και κατόπιν των σχετικών εγγράφων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και επικοινωνίας του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού με τους αρμόδιους φορείς, άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου της Δημοτικής Ενότητας Νάξου

η Δημοτική Κοινότητα Απεράθου της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας

Η απόφαση αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών από την παράκτια διάβρωση που προκλήθηκε από θυελλώδεις ανέμους και θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου έως και τις 14 Μαΐου 2026.

Δείτε βίντεο από την επέλαση της κακοκαιρίας στη Νάξο:

Δείτε τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας:

Πηγή: Cyclades24