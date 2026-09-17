Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σε χωριό της Νάξου με 16χρονη να πέφτει από ταράτσα.

Η ανήλικη χθες τη νύχτα επέστρεψε σπίτι της και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από την ταράτσα της οικίας της, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Το νεαρό κορίτσι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο του νησιού, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες για την αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς κρίσιμη, αλλά σταθερή. Σημειώνεται όμως πως το ιατρικό προσωπικό παραμένει ιδιαίτερα επιφυλακτικό ως προς την εξέλιξη της υγείας της.

Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 16χρονη, βρέθηκε στο κενό από την ταράτσα της οικίας της, διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

Πηγή: Cyclades 24