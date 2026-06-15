Στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 74 και 71 ετών, που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών, προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου, στο πλαίσιο της ευρείας επιχείρησης εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους που ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου στην Κέρο.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι ο 74χρονος κατείχε και επέδειξε πλαστή ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και πλαστή άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Και οι δύο αναγνωρίστηκαν από τους 15 μετανάστες που επέβαιναν στο σκάφος ως οι διακινητές τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί μεταφοράς παράτυπων μεταναστών, ενώ ο 74χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για απείθεια, πλαστογραφία, έκθεση, καθώς και για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους και εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι 15 μετανάστες που εντοπίστηκαν στο ταχύπλοο έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στη Νάξο και αναμένεται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι έρευνες συνεχίζονται από το Λιμεναρχείο Νάξου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.