Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στη Νάξο, στο χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, υποχώρησε κιγκλίδωμα, με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος μέσα σε τάφρο, όπου και εγκλωβίστηκαν. Οι εργάτες έπεσαν μέσα σε τεχνητό μακρόστενο άνοιγμα, το οποίο είχε δημιουργηθεί στο έδαφος για τις ανάγκες του έργου, και μάλιστα με αρκετά μεγάλο βάθος.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νάξου, η οποία έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε η επιχείρηση του απεγκλωβισμού των εργατών. Ο ένας απεγκλωβίστηκε σχετικά γρήγορα και μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για το δεύτερο εργάτη η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να εφαρμόσει ειδικό σχέδιο και απεγκλωβίστηκε μετά από μία ώρα. Ήταν κι αυτός ελαφρά τραυματισμένος, μα για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Έχει ήδη ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια, και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: Cyclades24.gr