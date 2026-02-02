«Χειρόφρενο» τραβούν τα ταξί στην Αττική με 48ωρη απεργία για την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026. Οι οδηγοί επικαλούνται τα «συσσωρευμένα και άλυτα προβλήματα που απειλούν πλέον την επιβίωση των επαγγελματιών».

Την Τρίτη στις 10:30 το πρωί, οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη, και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, επιδιώκοντας να φέρουν την υπόθεσή τους απευθείας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την κλιμάκωση της κρίσης στον κλάδο.

Και η Θεσσαλονίκη χωρίς ταξί

Αντίστοιχα, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, απεργούν τα ταξί και στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Ταξί «Ο Ερμής», οι επαγγελματίες του κλάδου διεκδικούν παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, πέραν του 2026, δωρεάν πρόσβαση στο P5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου, μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες, επαναφορά του πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση της ειδικής άδειας, και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί Θεσσαλονίκης σε περιοχή της Πυλαίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το κτήριο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, όπου αντιπροσωπεία τους θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.