Νέα άφιξη μεταναστών στη Γαύδο, καθώς ένα σκάφος με περίπου 25 – 30 άτομα ζήτησε βοήθεια μέσω του «112» και αμέσως έσπευσε κοντά του το πορτογαλικό σκάφος της Frontex, που περιπολούσε στην περιοχή.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη περίπου 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Στο μεταξύ, το μεσημέρι αναμένεται να αναχωρήσουν από την Αγυιά οι 321 μετανάστες, οι τελευταίοι που βρίσκονται εκεί, μετά το σχέδιο αποσυμφόρησης του χώρου.

Πρόκειται κυρίως για άτομα από Αiγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, θεωρούνται κρατούμενοι και αναμένεται να οδηγηθούν σε χώρο στις Σέρρες. Οι μετανάστες αναμένεται να φύγουν με σκάφος του λιμενικού που βρίσκεται στη Σούδα για τη μεταφορά τους.