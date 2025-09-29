Δυόμισι χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νέοι, η υπόθεση περνά στην τελική φάση της ποινικής διερεύνησης, καθώς 36 μη πολιτικά πρόσωπα παραπέμπονται σε δίκη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κατατέθηκαν νέα αιτήματα εκταφής από δύο γονείς θυμάτων: τον Παύλο Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, και τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι. Παρά την προηγούμενη απόρριψη των αιτημάτων από την πρόεδρο Εφετών Λάρισας, με το σκεπτικό ότι δεν εντοπίστηκε παράνομο φορτίο που να προκάλεσε την ανάφλεξη των συρμών, τα νέα αιτήματα εξετάζονται πλέον από την εισαγγελέα Πρωτοδικών, αποκλειστικά για σκοπούς ταυτοποίησης μέσω DNA.

Ο Παύλος Ασλανίδης ζητά βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, καθώς και ταυτοποίηση των πέντε από τα οκτώ μέλη του σώματος του που έχουν συλλεχθεί. Στα αιτήματα του, όπως τονίζει και ο δικηγόρος του Γιάννης Μαντζουράνης, δεν γίνεται αναφορά σε παράνομο φορτίο ή σενάρια εγκληματικής πρόκλησης πυρκαγιάς, αλλά σε μια ειλικρινή προσπάθεια κατανόησης των πραγματικών αιτιών θανάτου. Αντίστοιχα, ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 15η ημέρα απεργίας πείνας, ζητά μέσω της δικηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου, την εκ νέου εκταφή της σορού του γιου του, για διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων.

Η οικογένεια εκφράζει την ανησυχία να μην προχωρήσει καμία ενέργεια εν αγνοία της. Η πρόεδρος Εφετών κ. Λιάνου απέρριψε συνολικά αιτήματα εκταφής και άλλων συγγενών θυμάτων (όπως της Μαρίας Καρυστιανού και του Χρήστου Κωνσταντινίδη) με το σκεπτικό ότι, βάσει των μέχρι τώρα πραγματογνωμοσυνών, δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη νέων ανακριτικών πράξεων στο παρόν δικονομικό στάδιο. Η δίκη των 36 μη πολιτικών προσώπων, θα διεξαχθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λόγω του όγκου της διαδικασίας.

Η δικογραφία ξεπερνά τις 60.000 σελίδες, ενώ στην ακροαματική διαδικασία αναμένεται να λάβουν μέρος περίπου 150 μάρτυρες κατηγορίας, μεταξύ των οποίων 28 επιβάτες του τρένου και 250 δικηγόροι, που θα εκπροσωπήσουν τόσο τις οικογένειες όσο και τους κατηγορούμενους. Από τους 36 κατηγορούμενους, οι 33 αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, οι οποίες, βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, τιμωρούνται ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούνται για πλημμελήματα: ανθρωποκτονία και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια. Σε πολιτικό επίπεδο, η δικαστική διερεύνηση για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων (συγκεκριμένα του Κώστα Καραμανλή και του Χρήστου Τριαντόπουλου) συνεχίζεται από το Ειδικό Δικαστήριο, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με σφοδρή κριτική στη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση, κατέθεσε ένσταση ακυρότητας της προδικασίας και κατηγόρησε τις αρχές για προσπάθεια «μεθόδευσης» και επιτάχυνσης της διαδικασίας σε βάρος της πλήρους διερεύνησης των ευθυνών.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε «κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης της τραγωδίας για πολιτικά οφέλη», ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Ακόμα περιμένουμε δικαιοσύνη για τα Τέμπη».

Η ημερομηνία έναρξης της δίκης αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων συνεχίζουν να ζητούν απαντήσεις και απόδοση ευθυνών, χωρίς αποσιωπήσεις ή αποπροσανατολισμούς.